Membros do Banco Mundial disponíveis para financiar projectos privados em Cabo Verde

A Internacional Finance Corporation (IFC) e a Multilateral Investiment Garantee Agency (MIGA), membros do Banco Mundial, estão disponíveis para financiar projectos privados em Cabo Verde, nas áreas financeira, das TIC, do turismo, das infraestruturas e da cultura.

Durante um encontro organizado pela , e o Ministério das Finanças, a diretora-geral regional da IFC para África Ocidental e Central, Vera Songwe, que chefia uma delegação composta por 10 elementos, disse que a IFC e a MIGA reconhecem os esforços do Governo cabo-verdiano na melhoria das condições económicas do país, e, por isso, querem apoiar na concretização dos objectivos constantes do plano de desenvolvimento nacional, nomeadamente em relação à dinamização do sector privado.

“Penso, sobretudo, no sector financeiro, onde podemos aumentar o acesso ao financiamento para as cooperativas agrícolas especialmente para as mulheres e jovens e também no sector de novas tecnológicas de informação e comunicação, no sector do turismo, infraestruturas e cultura”, afirmou.

O encontro, que tem como objectivo permitir que as duas instituições do Banco Mundial apresentem aos empresários cabo-verdianos os seus principais produtos e instrumentos de financiamento, foi presidido pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, que garantiu que o executivo está empenhado em criar todas as condições para que as empresas cabo-verdianas possam ter acesso a financiamento.

“A restrição que existe neste momento com relação ao mercado financeiro doméstico não é razão suficiente para que os projectos não sejam financiados. Temos oportunidades a nível internacional para que os projectos bem montados, com qualidade e bem estruturados, possam ter financiamento e isto para nós é muito importante e positivo”, afirmou.

Nesta primeira fase, o Governo pretende mobilizar 700 milhões de dólares, montante da demanda em termos de Investimento Directo Estrangeiro (IDE).

