Médicos cabo-verdianos assinalam Dia Nacional sob o signo da “dignidade e prestígio”

O Dia Nacional do Médico em Cabo Verde é assinalado, este ano, sob o signo “Dignidade e prestígio para a classe médica”, num momento em que a principal reivindicação da classe é a implementação do Estatuto dos Médicos.

A data, que se celebra terça-feira, 17, é, segundo o bastonário da Ordem do Médico de Cabo Verde, Daniel Silves Ferreira, em declarações à Inforpress, uma ocasião para a sensibilização da população e dos governantes para a importância destes profissionais no acesso integrado aos cuidados de saúde.

Assim, para marcar a data serão realizados, segundo o responsável, várias actividades nas cidades da Praia e do Mindelo, estando previsto em São Vicente uma assembleia regional e momentos de confraternização entre os médicos do Barlavento.

Na Cidade da Praia, sublinhou, vai ser realizada uma conferência sobre o tema “Medicina entre a ciência e valores humanistas” e que tem como objectivo o debate de questões éticas.

A data, explicou, vai ter um ponto alto com o empossamento de algumas “estruturas fundamentais” para o bom funcionamento da Oordem como os membros das comissões especializadas, de formação e qualificação profissional, de ética deontológica médicas de saúde publica, e da comissão especializada para o sector privado.

“É também momento para o empossamento dos colégios da especialidade, cujas comissões não tinham sido empossadas, bem como tomada de posse dos membros da comissão de acompanhamento e apoio ao curso de medicina da Universidade de Cabo Verde”, disse.

Com isso, asseverou Daniel Silves Ferreira, a organização medica vai ter um quadro organizacional necessário para o desenvolvimento cabal a que se propôs o Conselho Directivo Nacional e que tem como objectivo aumentar a participação dos médicos.

Os colégios de especialidade, órgão que busca “padrões elevados” no exercício da medicina em Cabo Verde, abarcam as áreas de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia, medicina interna, medicina geral e familiar, oftalmologia, pediatria e saúde pública, isto sem contar com outras especialidades cirúrgicas e médicas.

O Dia Nacional do Médico, assinalado a 17 de Janeiro, foi aprovado pela Assembleia Nacional através da lei 12/VI/2002, de 15 de Julho, e tem como objectivo incentivar a criação de condições visando a motivação, a satisfação e a melhoria do desempenho dos médicos e assegurar o reconhecimento social da importância e necessidade do exercício da profissão médica.

