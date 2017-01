Manifestação de trabalhadores de empresas de segurança privada e limpeza: SISCAP entrega carta reenvindicativa ao PM

Os trabalhadores de empresas de segurança privada e limpeza promoveram esta sexta-feira, 27, uma manifestação pacífica de protesto contra a morosidade de algumas instituições, nomeadamente a DGT e o INPS, na intermediação e resolução dos seus problemas.

Por isso, aproveitaram uma paragem à frente do Palácio do Governo, e o SISCAP entregou uma carta ao gabinete do primeiro-ministro, pedindo a resolução dos problemas que afectam estas classes profissionais.

Agora, esperam ter um “feedback positivo” da parte de Ulisses Correia e Silva.

Segundo o líder do Sindicato da Indústria, Serviços e Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP), que representa a classe, Eliseu Tavares, o objectivo da manifestação é de chamar a atenção a algumas entidades, “especialmente a Direcção-Geral do Trabalho e o Instituto Nacional de Previdência Social, que têm em mãos alguns dossiês que estão a atrasar a resolução dos problemas dos trabalhadores”.

Eliseu Tavares faz saber que há uma sentença do Tribunal do Trabalho que dá conta que “aos trabalhadores não podem ser negadas as assistências médicas e medicamentosas, mesmo que as empresas não enviem ao INPS as prestações”. Mas que não tem estado a ser cumprida pelo INPS “o que tem prejudicado os trabalhadores”.

Questões salariais

“Os responsáveis das empresas de segurança privada têm argumentado que não podem aumentar o salário, porque o trabalho que prestam às entidades não tem sofrido alterações desde os primeiros acordos, ou seja, não tem havido actualização”, avança Tavares defendendo um “aumento efectivo” de 22 mil escudos para 25 mil escudos.

O sindicalista queixa-se ainda de uma “concorrência desleal” entre as empresas do ramo de vigilância e limpeza, que, para sobreviverem, têm praticado “preços muito abaixo daquilo que devia ser” e a consequência disto é a “não actualização salarial”.

“Com esta jornada de luta pretende-se obter datas certas para a regularização das situações pendentes e levar à mesa das negociações todas as empresas de segurança privada do país”, finaliza.

