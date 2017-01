Maio: Emigrantes na Holanda queixam-se do preço que os transitários cobram para colocarem as encomendas na ilha

Os emigrantes do Maio residentes na Holanda queixam-se do preço que vem sendo praticado pelos transitários para colocarem as suas encomendas na ilha, considerando que o mesmo é “exagerado”.

Sérvulo Agues Ribeiro de Oliveira, que reside em Delfzijl, Holanda, diz que as taxas de transferência de cargas de Holanda para a ilha do Maio custam o triplo em relação da taxa quando o destino for Cidade da Praia, razão por que estão todos descontentes com os serviços que estão a ser prestados pelas agências naquele país de acolhimento, pelo que solicitam uma intervenção do Governo para opor cobro à situação.

“Enviar uma encomenda de Holanda para ilha do Maio tem sido uma dor de cabeça, e acho que isso tem sido um esquema para extorquir dinheiro às pessoas, visto que o preço de transporte de mercadoria praticado dentro do país está mais caro do que aquele que é pago para trazer uma encomenda do exterior”, frisou.

Conforme avançou este emigrante, para dois cartões enviados da Holanda para a Cidade da Praia foi-lhe solicitado um valor de 40 euros, e para o mesmo volume ser colocado na ilha do Maio teve de pagar 170 euros, montante que acha ser exagerado, visto que entre Santiago e Maio duas das ilhas mais próximas uma da outra está sendo cobrado uma taxa de transferência mais cara do que aquela do exterior.

Sérvulo de Oliveira disse que este é um problema com o qual todos os emigrantes estão a sofrer, mas não reclamam junto de quem de direito.

“Pena é que as pessoas da minha terra não falam sobre aquilo que os prejudica”, disse, sublinhando que além dos transitários o Estado cobra também taxas aduaneiras exageradas, o que está a “bloquear os investimentos dos emigrantes na ilha”.

Neste sentido, apelou a uma intervenção urgente quer por parte do Governo como da autarquia maiense para mudar este cenário, porque caso contrário o encerramento da delegação alfandegária na ilha poderá estar para breve.

Este emigrante vai mais longe a ponto de questionar mesmo se pelo meio de tudo isso não está um esquema de corrupção.

Entretanto, contactada pela Inforpress, o responsável da delegação aduaneira na ilha explicou que o volume de carga enviado do exterior directamente para ilha tem vindo a diminuir nos últimos três anos, embora quase todas as semanas chegam à ilha encomendas vindas de exterior, mas que foram enviadas para serem despachadas na Cidade da Praia.

Inforpress