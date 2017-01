Janira Hopffer Almada lança recandidatura e coloca o foco na cultura organizacional do partido

Sob o lema “Uma nova caminhada por um PAICV mais forte por um Cabo Verde mais justo”, assumiu compromisso pessoal com o PAICV e com os militantes, ajuste com Cabo Verde e cabo-verdianos.

A presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Vede ( PAICV) exortou no sábado a uma forte aposta na cultura da organização do partido, o respeito pela democracia interna e o cumprimento das regras para garantir a estabilidade e um pensamento estratégico inovador.

Janira Hopffer Almada fez estas considerações na Biblioteca Nacional, durante a presentação pública da sua candidatura e da respectiva Moção de Estratégia, para as eleições directas para a presidência do maior partido da oposição, marcadas para o próximo 29 de Janeiro.

Sob o lema “Uma nova caminhada por um PAICV mais forte por um Cabo Verde mais justo”, assumiu compromisso pessoal com o PAICV e com os militantes, ajuste com Cabo Verde e cabo-verdianos e “uma grande atenção à governação do país” , para que o seu partido seja, efectivamente, uma oposição “forte e construtiva”, como linhas de actuação para a sua candidatura.

Janira Hopffer Almada promete trabalhar para a “renovação, revitalização e o reforço do funcionamento de todas as estruturas do partido” e deixa bem claro que “o partido não pode funcionar só na cúpula e que não pode ter apenas a Comissão Política e o Conselho Nacional e Regional a funcionar”.

Pediu, por isso, o funcionamento de grupos de bases para discutir temas do interesse do partido e do país.

Disse que decidiu se recandidatar após a derrota nas eleições de 2016 que conduziram o PAICV à oposição, após colocar o cargo à disposição do partido, mas com “ética, responsabilidade e humildade”, porque não “vira as costas ao seu partido em momento de dificuldade”, e pede mesmo uma “grande articulação entre os seus militantes”.

A antiga governante aconselha a abertura do partido aos cidadãos independentes, por considerar que os independentes representam “uma grande massa e mais um pensamento”.

Foi mais longe ao esclarecer que “nenhum cargo tem nome marcado e dono certo no partido”, mas sim legitimamente conquistado por “mérito, competência e capacidade”.

Afirmou ter na oposição “muito mais determinação, convicção, vontade e disponibilidade” para servir o PAICV e Cabo Verde, alegando que mais do que “uma luta entre adversário”, trata de uma oportunidade para “apresentar propostas e projectos como forma de devolver o poder à base, enquanto força do partido”.

Perante uma plateia composta por gerações diferentes dos militantes do PAICV, Janira Hopffer Almada afirma que a sua candidatura está movida por “princípios e ensinamentos de Amílcar Cabral”, ressalvando mesmo ter consciência do contexto politico, tanto interno como externo, sublinhando que o partido é formado por pessoas com pensamentos e visão diferentes.

Alerta, entretanto, que só com a prática “continuada, reiterada e permanentes” dos princípios e valores do partido, o PAICV pode ter sucesso, tendo reconhecido que esta força política já passou, ao longo da sua história, por muitos momentos de tensão e imprevisibilidade, mas que sempre soube gerir estes constrangimentos, mediante o estabelecimento de prioridades.

Inforpress