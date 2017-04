Nish Wadada encerra tour de primavera com shows em Barcelona e Mallorca

A artista Nish Wadada realiza este fim de semana os seus dois últimos shows referentes ao Spring Tour 2017 na Europa, que está em curso desde o início de Março.

Esta sexta-feira, 7, a Diva do Reggae crioulo é cabeça de cartaz do espectáculo Queens Night na cosmopolita cidade de Barcelona. Um show que é dedicado à força das mulheres no mundo do Reggae.

Depois, amanhã, Nish Wadada ruma a Mallorca, para actuar no Dub Club de Mallorca, também em Espanha. Pela segunda vez, em apenas 6 meses Nish Wadada finaliza assim mais um tour na Europa desta feita com 10 shows, em 5 semanas.

Durante este tour de Primavera, por onde passou por vários países como França, Holanda, Alemanha, Portugal e Itália, Nish Wadada gravou ainda pela primeira vez com o selo napolitano Mystical Powa, um single que será editado em breve. Este label já editou um artista de origem criola “Broda Nelson” residente na Europa.

Em comunicado de imprensa, chegado à nossa redacção, Nish Wadda revela que este tour “tem sido uma experiência única com muitas parcerias e criação de uma network muito interessante” e adianta que inclusive já conseguiu fechar datas para próximo ano, com estes mesmos promotores. “Isso é fantástico, mostra que vale a pena o esforço” diz Nish Wadada.

A Diva do Reggae crioulo não esconde o orgulho de levar o nome de Cabo Verde além fronteiras.

“Têm sido encontros muito inspiradores para a minha carreira, mas que me fazem crescer também como pessoa e sentir o orgulho de levar um pedacinho de Cabo Verde ao mundo. Há muita gente que me pergunta onde é Cabo Verde, como é o país, a cultura, a música e alguns já planeiam visitas para conhecer”, conta.

Depois do sucesso de mais esta tour, Nish Wadada estará de regresso a Cabo Verde para participar dos CVMA 2017, onde está nomeada na categoria de Melhor Música Internacional com a música Jah Calling extraída do álbum com o mesmo nome que esteve nomeado para os prémios Victoires du Reggae 2016, em França.

Entretanto, para o Verão 2017 a artista antevê uma agenda cheia como nos anos anteriores e revela que já estão agendados shows em França, Alemanha, Portugal, e até Roménia, entre outros, com destaque para o Summer Vibration Reggae Festival, um dos mais importantes da Europa que se realiza em Julho em França e onde Nish Wadada vai actuar ao lado de nomes como Anthony B, Ky-Mani Marley e Horace Andy.

Nish Wadada figura actualmente como uma das vozes femininas cabo-verdianas mais promissoras da actualidade, sendo também uma das maiores exportadoras da música de Cabo Verde e uma das que mais espectáculos dá a nível internacional.

Além do álbum Jah Calling, em CD, Nish Wadada conta com mais de 10 vinis e um EP no mercado.

