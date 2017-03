INE: 55,9% das crianças menores de 18 anos vive sem a presença do pai

De acordo com dados avançados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), das 9.441 crianças registadas em 2015, 13,6% não tinha o nome do respectivo pai.

O mesmo relatório a que o A NAÇÃO teve acesso 55,9% das crianças menores de 18 anos, vivia sem a presença física do do pai e apenas 39,8% das crianças vive com a mãe e o pai, em família.

Os dados do INE mostram ainda que 4,3% dessas crianças vive somente com o pai.

Contudo, a presença do pai é mais acentuada nas famílias não pobres, cuja taxa ascende a 48,0%, enquanto nas crianças pobres essa presença é de 38,8%.

A falta de responsabilização paternal é um problema grave em Cabo Verde e acaba por afectar de sobremaneira o crescimento e desenvolvimento pessoal e social das crianças.

