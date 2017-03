“Índia está disponível para apoiar Cabo Verde no acesso ao crédito” – embaixador Rajeev Kumar

Rajeev Kumar, embaixador da Índia em Dakar, Senegal, garantiu hoje que o seu país está disponível para apoiar Cabo Verde em matéria de acesso ao crédito, em diferentes áreas de investimento, através do Exim-Bank, o maior banco de desenvolvimento do país.

Esta é, para já, uma das conclusões retiradas da conferência “Oportunidades de Negócio e de Cooperação Índia/Cabo Verde” que decorreu esta manhã na cidade da Praia e que além de alguns empresários locais, contou com a presença do ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, do Embaixador da Índia em Dakar, Rajeev Kumar e do vice-presidente do conselho-directivo da CCISS, Gil Évora.

Rajeev Kumar mostra-se motivado com este primeiro passo “concreto” de prospecção das oportunidades de mercado em Cabo Verde e aponta a educação/formação na área das TIC, a tecnologia de ponta, a saúde e agricultura, como as principais áreas de interesse.

A essas acresce a área do financiamento e acesso ao crédito bancário, um sector no qual a Índia tem estado a investir muito em África.

Segundo Kumar, o Exim-Bank da Índia, o maior banco de desenvolvimento do país tem estado a dar “muitos créditos” a vários países da região oeste africana, como o Senegal, Gambia, Guiné-Bissau, e Costa do Marfim, entre outros. “Mas Cabo Verde ainda não foi comtemplado”, disse.

Um cenário que espera ver alterado em breve e do qual espera que Cabo Verde saiba também aproveitar as oportunidades. “Cabo Verde é um país de rendimento médio, mas precisa de financiamento e, por isso, trouxemos na comitiva este banco de investimento para cá, para divulgarem os seus produtos e formas de acesso, de forma a melhorarmos as relações económicas entre os dois países”, garantiu.

Bolsas para alunos cabo-verdianos

Esse embaixador da Índia em Dakar assegurou ainda que este ano três alunos cabo-verdianos irão estudar naquele país do leste asiático, com bolsas de estudo totalmente pagas. “Tal como a Índia Cabo Verde tem um país muito jovem e é preciso investir na capacitação desses jovens que constituem o futuro do mercado de trabalho”.

Gil Évora, vice-presidente do conselho-directivo da CCISS espera que esta conferência seja o primeiro passo para a operacionalização do início da cooperação económica e comercial entre os dois países.

“Cabo Verde tem participado sempre naquelas cimeiras África/Índia, mas em termos económicos não se vê isso traduzido no campo prático. Índia é um dos grandes investidores na África Subsaariana, só em 2016 o investimento superou os 70 mil milhões de euros. Só que Cabo Verde tem estado um pouco à margem desse investimento indiano”, afirma.

Apostar em áreas comparativas

Nesse contexto, este encontro deverá servir para que os empresários cabo-verdianos fiquem a conhecer as oportunidades de negócio na índia e “perspectivarem quais são as áreas também de interesse da Índia, para depois podermos fazer uma simbiose com as áreas comparativas, como a área tecnológica, da formação e tecnologias de ponta, principalmente através do NOSi. Também a própria área da indústria farmacêutica onde a Índia é muito desenvolvida e onde nós temos também algum avanço”, aponta Gil Évora.

Também o ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, em representação do Ministro da Economia e Emprego que está fora da capital mostrou-se confiante numa relação de cooperação profícua entre os dois país, com vantagens para ambos e garantiu que o Excutivo está a trabalhar para “construir um sistema fiscal credível para atrair investimentos”.

Depois deste primeiro encontro que deverá passar a ser anual, está já agendada a vinda de uma comitiva de empresários indianos na próxima FIC, para fazer uma amostra de produtos indianos e ver in loco algumas oportunidades de negócio no mercado nacional.

Gisela Coelho