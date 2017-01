Implementação do subsídio do desemprego é dos principais desafios do IEFP para 2017 – Vargas Melo

A implementação do subsídio do desemprego constitui um dos principais desafios do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que continua a “suportar” o Governo na promoção e execução da sua política do emprego, formação profissional e empreendedorismo.

Em entrevista à Inforpress, o presidente do conselho de administração do IEFP, Vargas Melo, disse que, em sintonia com o que já está gizado pelo Governo, a instituição que dirige passará a ter um “enfoque mais regulador no domínio da formação profissional”, significando exercer um papel de “menos executor”.

Segundo ele, a execução da formação profissional passará a ser feita numa perspectiva de parceria publico-privada em que o sector privado contará com “mais espaço” para intervir ao lado dos Centros de Emprego e Formação Profissional.

“IEFP estará a ser reconfigurado para dar uma resposta mais cabal no domínio do emprego e empregabilidade”, indicou, acrescentando que a instituição vai se transformar num “efectivo serviço público de intermediação do mercado laboral”.

Reconhece que ao longo da história do IEFP, este deu “muito mais importância” a aspectos relacionados com a formação profissional, o que justifica pelo facto de o país “carenciar de quadros qualificados no domínio técnico-profissional”.

Referindo-se às actividades para 2017, adiantou que o IEFP vai priorizar acções profissionais em áreas que possam contemplar jovens ou pessoas com baixa escolaridade, nomeadamente no domínio das pescas, agricultura, pecuária e agro-negócios.

“Queremos promover uma oferta formativa que responda aos anseios dessa camada às necessidades e oportunidades locais e regionais em termos de geração de rendimento e desenvolvimento da economia local”, realçou o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Na sua perspectiva, o plano de acção do IEFP terá também como propósito apresentar uma oferta formativa em áreas que o Governo da nona legislatura entende como “estratégicas para o desenvolvimento da economia”, nomeadamente as energias renováveis, tecnologias de informação e comunicação, o turismo, as pescas, a agricultura, a pecuária, as economias recreativas, o comércio, a construção civil e as telecomunicações.

Para o entrevistado da Inforpress, as áreas indicadas constam do programa do Governo e poderão “sustentar” o processo do desenvolvimento económico que o país “terá que conhecer nos próximos tempos”.

Vargas Melo disse, ainda, que pretende que as ofertas formativas previstas para 2017 tenham “alguma configuração nova”.

“Neste momento, as orientações vão no sentido de podermos introduzir mais duas competências transversais em todos os cursos, nomeadamente a competência das tecnologias de informação”, precisou, acrescentando que a informática básica será também um módulo introduzido em todos os cursos de qualificação.

Uma atenção especial vai ser dada à componente linguística em todas as áreas de formação que venham a ser ministradas, designadamente nos sectores de canalização e electricidade, onde até agora se preocupava mais com o português.

A introdução das línguas estrangeiras (francês e inglês) será adaptada às necessidades locais.

“Se temos uma ilha que recebe turistas mais falantes do inglês, naturalmente, as curriculas dos cursos a serem ministrados nesta ilha terão a componente inglês mais forte do que o francês”, exemplifica.

Perguntado se a introdução do mandarim (chinês) não faz parte do projecto do IEFP, não descartou esta hipótese e justifica que a “orientação estratégica” do Governo vai no sentido do reforço do ensino das línguas nas escolas e nos centros de emprego e formação profissional.

De acordo com registos existentes, revelou Vargas Melo, mais de 32 mil jovens já passaram pelos centros de formação profissional do IEFP.

Quanto ao índice de empregabilidade, avançou aquele responsável, este anda actualmente à volta dos 60 por cento, mas já foi maior, chegando a aproximar-se dos 67 por cento, isto no período antes da crise que afectou o mundo.

O presidente do IEFP acredita, porém, que com a retoma da economia, “que já se faz sentir”, o índice de empregabilidade “poderá atingir os 70 por cento”.

“Para nós, mais do que números, pensamos nas pessoas e pensamos em traduzir as nossas políticas em acções concretas e em realização de sonhos e felicidades concretas das pessoas”, afiançou.

Para 2017, prevê a introdução do ensino dual no domínio da formação profissional, ou seja, uma parte da formação teórica decorrerá nos estabelecimentos do ensino, enquanto outra parte será “on job” (no local do trabalho).

De acordo com o primeiro responsável do IEFP, um outro projecto na calha é a possibilidade de atribuição da dupla certificação. Isto significa que a um jovem, que frequente um centro de formação profissional, lhe possa ser passado também um certificado de formação académica que lhe permitirá, querendo, prosseguir os seus estudos ao nível universitário.

Num passado recente, os rapazes eram quem mais procurava a formação profissional, mas há dois ou três anos que a situação se inverteu, com as mulheres a atingir os 52 por cento.

Segundo Vargas Melo, um estudo efectuado no ano passado indicou que o estágio dos formandos deverá ser no mínimo de seis meses.

“O Governo aceitou estas recomendações do estudo e já determinou que o estágio será de seis meses e com a componente remuneratória”, assegurou, para depois recordar que as entidades empregadoras, que acolherem estagiários, poderão beneficiar de incentivos fiscais.

As Nações Unidas e países como Luxemburgo, Portugal, Espanha, França e Brasil estão entre os parceiros do IEFP, assim como uma boa parte das empresas nacionais com as quais tem protocolos, que têm dado uma “colaboração directa na promoção e execução de políticas activas do emprego”.

Neste momento, o IEFP tem 11 centros de formação profissional espalhados pelas ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente, Sal e Fogo.

