Ilha do Sal/Economia: Autarca anuncia que já há sinais positivos do crescimento da imobiliária

O presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes asseverou hoje, que já há sinais positivos do crescimento da imobiliária, ramo que considera ser “muito” importante para o destino turístico.

Júlio Lopes fez essas considerações na abertura dos trabalhos da 2ª Cimeira Bienal e Conferência Temática “Avaliação Imobiliária e Turismo”, promovida pela Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, em parceria com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, a que presidiu.

Para o autarca, este evento decorre num momento importante já que, conforme analisou, o período difícil do sector imobiliário, a nível do país, provocado pela crise financeira internacional, “está a resolver-se”.

“O sector entrou em colapso mas penso que há sinais positivos do crescimento da imobiliária, um modelo de turismo que mais efeitos multiplicador tem sobre a economia”, sublinhou, notando que o modelo actual do turismo afecta, essencialmente, dois multiplicadores: o fiscal e o emprego que está a gerar.

“Mas os outros multiplicadores a nível da economia real, infelizmente, esse impacto é muito reduzido. Assim, o desenvolvimento da imobiliária é fundamental para podermos dinamizar e fazer crescer o multiplicador das outras áreas e arrastar o desenvolvimento para agricultura, pesca, cultura, entre outras áreas”, frisou.

Reiterando que este evento ocorre num momento adequado, o autarca realça que o desenvolvimento que se quer para Cabo Verde tem que incluir um “protagonismo forte” tanto dos privados como da parte pública.

“O país está com ambições de crescimento económico a nível de 7 por cento e tudo indica que dentro de pouco tempo vamos atingir esse objectivo, com impacto, naturalmente, na qualidade de vida das pessoas. Basta conseguirmos atingir um milhão de turistas para atingir esse desiderato”, prognosticou.

Júlio Lopes aproveitou a ocasião para comunicar, que a câmara e o Governo, juntos, vão acabar com as barracas na ilha do Sal.

“Nós vamos acabar com as barracas porque entendemos que a nossa população, uma população trabalhadora, também tem que ter condições de habitação dignas, importante para todo esse processo que queremos para Cabo Verde. E vale a pena relevar o papel dos engenheiros para esta fase de crescimento económico da nossa ilha e do país”, enfatizou o autarca.

Participam neste encontro que decorre na cidade turística de Santa Maria, certa de 50 engenheiros a nível do país, além de presidentes de câmara e outras entidades que durante o dia hoje vão debater a temática “Avaliação Imobiliária e Turismo”, no âmbito da 2ª Cimeira Bienal.

Inforpress