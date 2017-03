Grupo Flagworld chega a Cabo Verde

Uma das marcas do Grupo Flagworld, a Flagworld Hotels, acrescenta ao seu portefólio duas unidades hoteleiras junto ao mar, um na praia de Mira, em Aveiro, outro junto à Baía de São Pedro em Mindelo, Cabo Verde.

A Flagworld celebra, assim, um novo ciclo de internacionalização. A área hoteleira é o núcleo central do grupo, que tem apostado, de forma consistente, na sua expansão e crescimento. Sob o mote “Let’s Explore!”, a Flagworld Hotels parte das tradições de acolhimento português, com o objectivo de proporcionar experiências de contacto com as comunidades onde se insere.

O Foya Branca Resort, na Ilha de São Vicente, é um complexo turístico de 30.000 m², enquadrado pelas ribanceiras vulcânicas da praia, as compridas palmeiras e as cores singulares da arquitectura local. Tem 74 quartos, piscina exterior de água doce, campo de ténis, parque infantil e um restaurante cheio dos aromas locais. Disponibiliza o aluguer de veículos e bicicletas, além de excursões de visita à ilha.

O Miravilla Hotel, a poucos minutos da praia de Mira, situa-se em plena floresta de pinheiros bravos, proporcionando um contacto privilegiado com a natureza e diversidade paisagística do local. A unidade hoteleira parte de um projecto arquitectónico de fundamento modernista, em que “menos é mais” e se destacam motivos decorativos inspirados nos quatro elementos da natureza. E estrutura dispõe de 30 quartos, espaços flexíveis para conferências, reuniões e banquetes, para além de piscina exterior sazonal e aluguer de bicicletas, entre outros.

Turisver