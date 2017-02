Governo vai negociar com Portugal o perdão da dívida contraída para implementar Projecto Casa para Todos

O Governo de Cabo Verde vai negociar com Portugal a reestruturação e ou perdão parcial ou total da dívida de 200 milhões de euros contraída para implementar o programa de habitação social Casa para Todos.

O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, durante a cerimónia de assinatura do memorando de entendimento entre o Governo e Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) para a transferência das propriedades das casas da classe A deste programa, para os municípios.

“Está sobre a mesa. Não diria a perdão na totalidade, mas se for parcial seria muito bom. Estamos a negociar também uma outra possibilidade que é a reestruturação da dívida, tendo em conta que esta dívida de 200 milhões de euros começa a vencer já em 2021”, precisou.

O chefe do Governo salientou que os encargos dessas dívidas, que fazem parte dos assuntos a serem analisados na Cimeira Luso-cabo-verdiana que acontece na próxima semana, na Cidade da Praia, são elevadíssimos para um projecto que não tem rendimento em termos de retorno.

“O rendimento em termos de retorno vai ficar muito aquém daquilo que inicialmente até se podia prever. Quer dizer que aqui com a reestruturação da dívida ou com perdão parcial ou total estaríamos em condições, não só de o Estado de Cabo Verde e cada contribuinte cabo-verdiano de pagar menos em termos de dívida pública e a IFH ficará também mais aliviada em termos de encargos com este programa”, notou.

Para já, Ulisses Correia e Silva adiantou que o conceito do Programa Casa para Todos, tal como foi criado pelo Governo anterior, já não existe e que o actual executivo está empenhado em concluir as casas ainda em construção para as colocar no mercado para venda.

A parte do social vai continuar a existir, mas agora sob a gestão dos municípios que passam agora a gerir as casas de Classe A.

“Nós acabamos de assinar um memorando de entendimento com a ANMCV para que essas casas possam ser transferidas para os municípios e por sua vez garantir a relação com os ocupantes e colocar para arrendamento às pessoas de baixa renda as mais 1000 casas que estão em construção”, disse.

No que se refere às classes B e C avançou que as prioridades vão estar dirigidas para os jovens casais que procuram a primeira habitação, às pessoas com deficiência que conseguem ir ao banco para comprar a sua habitação, devendo o Governo bonificar os juros para diminuir os encargos.

Inforpress