Governo cria Organização Nacional Antidopagem

O decreto-lei que cria a Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde foi aprovado na quinta-feira, pelo Conselho de Ministros.

O ministro do Deporto e porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, considera que se trata de “um passo decisivo na reestruturação do sector do desporto nacional”, por ser um instrumento que promove, acima de tudo o “jogo limpo”.

Segundo o ministro, com esta medida de criação da Organização Nacional Antidopagem, “o Governo está a cumprir as premissas internacionais, mas também a credibilizar o país”.

Ou seja, o governo pretende que Cabo Verde seja um país que promove um desporto sem doping, sem produtos ilícitos, que protege os atletas, e que tenha um desporto nacional de valores, de ética e seja fator da criação de riquezas, de aproximação de países e cidadãos.

“Com esta iniciativa, o Governo dá um passo decisivo na credibilização da imagem de Cabo Verde, para que seja um ponto de atração de eventos desportivos, estando numa região desportivamente muito dinâmica e poder organizar competições com as estruturas necessárias montadas e uma legislação adequada, que permitam fazer com o nosso desporto seja efetivamente limpo”, concluiu Fernando Elísio Freire.

A Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde é autónoma e vai iniciar as suas atividades com uma Comissão Instaladora, para futuramente ser transformada em Instituto.

