Governo atribui pensão de 20 mil escudos aos herdeiros das vítimas do Navio Vicente

O Governo aprovou ontem, 27, em Conselhos de Ministros a atribuição de uma pensão de sobrevivência de 20 mil escudos aos herdeiros das vítimas mortais do naufrágio do Navio Vicente, ocorrido a 08 de janeiro de 2015.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, em conferência de imprensa, tendo o mesmo avançado que na última semana o Governo teve que aprovar as alterações legislativas desse processo para que os familiares e sobreviventes do naufrágio do navio Vicente pudessem ter acesso à pensão.

“Após a promulgação desse processo, os herdeiros das vítimas do Navio Vicente vão poder contar com uma pensão mensal de 20 mil escudos”, informou, sublinhando que os contemplados são o cônjuge vivo e menores.

Em relação aos sobreviventes, o porta-voz do encontro afirmou que neste momento estão a estudar a situação para ver se de facto existem pessoas que ficaram incapacitados ou com dificuldades em manter uma vida digna e qual será a melhor solução para dar a essas pessoas, mas garantiu que o Governo tudo fará para que esse processo possa ser “o mais limpo possível”.

O afundamento do navio Vicente, de 52,70 metros, deu-se na noite do dia 08 de Janeiro de 2015, a quatro milhas do cais de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo, com 26 pessoas a bordo. Entre elas cinco passageiros, e 21 funcionários da Companhia Tuninha, proprietária da embarcação, sendo 18 tripulantes, um agente e dois condutores dos atrelados que habitualmente o navio transportava.

Onze ocupantes foram resgatados com vida, confirmadas três mortes, mas apenas um corpo foi recuperado do mar. Das 12 pessoas desaparecidas constam duas mulheres e dez homens, incluindo o comandante e primeiro-oficial do navio.

Durante a reunião do Conselhos e Ministros desta quinta-feira, foi aprovado também a adesão de Cabo Verde ao Centro de Serviços Científicos da África Ocidental sobre mudanças climáticas e uso adaptado dos solos.

Para o governante, é um “passo decisivo” e “muito importante” na investigação e inovação tecnológica neste sector, uma vez que vai permitir ao país ter acesso às melhores práticas internacionais sobre esta matéria, e estará em condições de fazer parte do quadro regional com as melhores práticas internacionais e de atrair centros de referência mundial.

Foi aprovado ainda a proposta de resolução que aprova a ratificação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

