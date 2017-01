Futebol: Lúcio Antunes leva 20 futebolistas para Marrocos – Kelvi e Dario de fora

O seleccionador Lúcio Antunes deixou de fora da viagem para o Marrocos os futebolistas Kelvi (Sporting da Praia) e Dario (Mindelense) e leva 20 futebolistas, concluída a fase de preparação na ilha de São Vicente.

Uma parte de futebolistas e dirigentes da selecção viaja ao início da noite de hoje para a Cidade da Praia onde, na manhã de domingo, 15, toda a comitiva se junta para a viagem, no mesmo dia, Cidade da Praia/Lisboa/Marrocos.

Assim, seguem para o jogo particular em Rabat (Marrocos), previsto para esta terça-feira, 17, os seguintes futebolistas:

Guarda-redes: Nilson (Boavista da Praia) e Dorivaldo (Académico do Sal)

Defesas: Ady (Académica Porto Novo), Idelvis (Mindelense), Admar (Sporting da Praia), Fache (Mindelense), Norton “Djack” (Académico do Sal) e James (Derby).

Médios: Fifa (Académico do Fogo), Oceano (Académica Porto Novo), Duke (Derby), Arlindo “Tchubasco” (Boavista da Praia), Maniche (Mindelense), Chibaca (Boavista da Praia) e Zé Manuel (Académica do Fogo).

Avançados: Latche (Mindelense), Rody (Santa Maria), Killy (Sporting da Praia), Rambé (sem clube) e Ró (Desportivo da Praia).

Durante os seis dias de preparação, a selecção efectuou treinos bi-diários, no centro de estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Na sexta-feira, 13, realizou um jogo-treino com a formação do Ribeira Bote, com goleada da selecção por 4-0, com golos de Ró (dois), Kili e Latche.

“A equipa respondeu às expectativas, trabalhou bem durante seis dias e a malta está de parabéns, pois temos um grupo interessante, de gente jovem, com vontade e ambição, por isso equipa teve qualidade, agora é fazer a recuperação para a viagem”, indicou Lúcio Antunes.

O jogo amistoso Marrocos – Cabo Verde enquadra-se no plano de preparação da equipa marroquina para o CAN ‘2017, prova da Confederação Africana de Futebol (CAF) reservada exclusivamente aos futebolistas residentes das selecções nacionais africanas.

Inforpress