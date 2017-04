Fragata Álvares Cabral em Cabo Verde no âmbito da missão “Mar Aberto”

O Porto Grande na cidade do Mindelo recebe no sábado, a fragata da marinha portuguesa Álvares Cabral, no quadro de uma missão de nominada “Mar Aberto”, que se prolongará até o dia 12 de Abril, com passagem pelo Porto da Praia.

Segundo a Lusa, no âmbito desta missão de cooperação técnico-militar enre Portugal e Cabo Verde, a fragata participará, em colaboração com a Guarda Costeira cabo-verdiana, em ações de patrulhamento do espaço marítimo sob jurisdição de Cabo Verde.

A permanência da fragata coincide com a visita oficial a Cabo Verde do Presidente da República de Protugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitará o navio a 9 de abril, na cidade da Praia.

A fragata estará aberta ao público, para visitas, a 2 de abril, entre as 10.30 e às 12.30 horas e das 14.30 às 17.00 horas (na cidade do Mindelo) e, no dia 10 de abril das 10.30 às 12.30 horas, na cidade da Praia.

A fragata conta ainda com uma força de fuzileiros com 50 elementos, uma equipa do pelotão de abordagem dos fuzileiros, uma equipa de mergulhadores e um médico, além de quatro oficiais oriundos da Alemanha, Brasil, Estados Unidos e Espanha, no âmbito de intercâmbio entre as Marinhas dos referidos países.