Fogo: Quarenta famílias vulneráveis de Chã beneficiam de financiamento da Cruz Vermelha para AGR

Quarenta famílias mais vulneráveis de Chã das Caldeiras recebem esta sexta-feira cheques no valor de 150 mil escudos da Cruz Vermelha de Cabo Verde para o financiamento da implementação de actividades geradoras de rendimento (AGR).

A Cruz Vermelha de Cabo Verde, no âmbito da campanha realizada para apoiar os afectados da erupção vulcânica de 2014/2015, a nível nacional e internacional, arrecadou cerca de 30 mil contos, excluindo o montante já investido.

Parte deste valor, seis mil contos, vai ser disponibilizado esta sexta-feira a 40 famílias mais vulneráveis, de modo a poder apresentar justificativos junto das muitas entidades e individualidades que apoiaram a “Campanha de Solidariedade para com a população de Chã das Caldeiras.

Segundo uma nota da Cruz Vermelha de Cabo Verde, a selecção das famílias beneficiadas foi feita com base no trabalho de triagem feito por uma equipa intersectorial envolvendo vários parceiros e que em Novembro de 2014 identificou um total de 66 famílias vulneráveis a viver em Chã das Caldeiras, das quais 40 se encontravam desprovidas dos meios mais básicos de subsistência.

A nota indica ainda que na sequência de encontros com associação de Chã das Caldeiras, Serviço Nacional de Protecção Civil e as autarquias locais, decidiu dar um tratamento diferenciado, pela positiva e com carácter de maior urgência, às famílias seleccionadas.

A Cruz Vermelha realizou um trabalho de inventariação das potenciais áreas de intervenção futura de cada família, no quadro de actividades geradoras de rendimento, parte dos beneficiários recebeu formação em gestão de pequenos negócios.

Já o montante deverá ser investido em acções estruturais, para libertar as famílias da dependência dos poderes públicos, aspecto que justifica a demora registada na libertação do fundo arrecadado.

Ao todo são seis mil contos, 150 contos por cada família e objectivo é proporcionar aos beneficiários o mínimo para o arranque de uma actividade geradora de rendimento, o que pode constituir um “grande estímulo” para atender às expectativas das famílias.

O montante é atribuído a título de fundo perdido, mas apesar disso a CVCV estabeleceu como regras mínimas para a sua utilização, a assinatura de uma ficha de projecto pelo chefe e mais um membro da família e com identificação da área e do projecto de negócio a ser desenvolvido e assinatura da declaração de compromisso quanto à aplicação do dinheiro, nos fins identificados na ficha.

Para acompanhamento das actividades foi criada uma Equipa Técnica de Avaliação e Seguimento, constituída por cinco elementos, em representação das entidades parceiras como o Ministério de Agricultura e Ambiente, Ministério da Educação, Família e Inclusão Social, Câmaras Municipais da ilha, Cruz Vermelha e Associação de Chã das Caldeiras.

A CVCV, desde o início da erupção vulcânico, trabalhou no sentido de assegurar a comunidade afectada os cuidados de saúde, alimentação e escola para as crianças e jovens, além de monitorizar junto dos demais parceiros a criação das condições para o alojamento mais digno possível das famílias que foram obrigadas a deixar Chã das Caldeiras onde, antes da erupção, havia segmentos da população com um grau de autonomia financeira razoável e, nalguns casos, acima da média nacional.

A erupção vulcânica de 23 de Novembro de 2014 teve a duração de 78 dias e afectou a população de Chã das Caldeiras, provocando o desalojamento de aproximadamente 1000 pessoas e destruiu os principais povoados.

