Fogo: Câmaras celebram protocolo com Governo para gestão do dossiê Chã – encontro com população adiado

As câmaras municipais do Fogo celebram hoje um protocolo com o Governo para a transferência do processo relacionado com Chã das Caldeiras à edilidade de Santa Catarina, mas o encontro com a população foi adiado.

O protocolo que transfere a gestão do dossiê à Câmara Municipal de Santa Catarina, coadjuvada pelas edilidades dos Mosteiros e de São Filipe, é celebrado por volta das 10:30 no edifício do Paços do Concelho de Santa Catarina pelos três presidentes e pelo ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do, Arlindo do Rosário, em representação do Governo.

O presidente da câmara de Santa Catarina, Alberto Nunes, disse à Inforpress que o encontro alargado com a população e com a participação de membros do Governo com responsabilidade no dossiê de Chã das Caldeiras, nomeadamente os ministros da Agricultura e Ambiente, e das Infra-estruturas e Ordenamento do Território, Gilberto Silva e Eunice Silva, respectivamente, para delinear intervenções para resolver os problemas da comunidade, inicialmente calendarizado para domingo, 14, será realizado no “futuro próximo”.

O edil de Santa Catarina, que elegeu 2017 como o ano para resolver “todas as questões” relacionadas com Chã das Caldeiras, disse que uma das situações que preocupa a autarquia e que urge resolver, prende-se com a “construção desenfreada e disciplinada” na Caldeira.

Questões como acesso, assentamento e rendimento, são os três eixos importantes que preocupam o edil de Santa Catarina, que os quer resolvidos até Dezembro de 2017.

Inforpress