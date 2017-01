Farmacêutica alemã financia e instala centenas de materiais na Casa da Ciência da Praia da Uni-CV

A Merck, farmacêutica multinacional alemã, financiou e vai instalar mais de uma centena de equipamentos na Casa da Ciência da Praia da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

A farmacêutica disponibilizou cerca de 20 voluntários para se deslocarem a Cabo Verde e poderem apoiar na montagem e instalação dos equipamentos.

Os instrumentos vão equipar os Laboratórios de Química, Biologia, Geologia, Matemática e Doing, além de, também, serem fornecidos materiais de papelaria para a Casa da Ciência da Praia.

Entre os equipamentos de escritório encontram-se secretárias, armários, consumíveis e uma impressora, além dos de laboratório que integram microscópios, tubos de teste, computadores, entre muitos outros.

Segundo a Uni-CV, os equipamentos vão permitir a realização das atividades propostas pela Casa da Ciência da Praia que correspondem a mais de 20 ações direcionadas para as turmas do 8º ao 12º ano do ensino básico e secundário e que pretendem tomar lugar no ano de 2017.