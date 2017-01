FAO/Alerta: Cerca de 20% da população cabo-verdiana está em situação de insegurança alimentar

O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em Cabo Verde, Remi Nono Wondim, alertou hoje que cerca de 20 por cento da população cabo-verdiana está em situação de insegurança alimentar.

O responsável fez essa afirmação em declarações à imprensa, na Cidade da Praia, depois de participar no acto de abertura da conferência “Os desafios de uma agenda pública para a segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde”, promovida pelo Ministério da Agricultura e Ambiente.

“Cerca de 20 por cento da população cabo-verdiana está em situação de insegurança alimentar”, alertou, ressaltando que Cabo Verde tem condições para erradicar a fome, já que há vontade política e capacitação para garantir a segurança alimentar e nutricional no futuro.

Para tal, Remi Nono Wondim considerou que os sectores públicos e privados devem trabalhar juntos com a comunidade internacional, realçando que a FAO trabalha com o Governo no desenvolvimento de políticas, estratégias e programas no sector da segurança alimentar e nutricional.

Segundo ele, em 2016, a FAO reviu com Cabo Verde o Quadro Programático do País (QPP) para 2016-2017 que define a prioridade para garantir a segurança alimentar e nutricional no arquipélago e, neste momento, uma “task force” trabalha no novo QPP no domínio de segurança alimentar e nutricional para 2018-2022.

No entender daquele representante, a situação da fome é enfrentada pelos pobres das zonas rurais que não têm acesso á alimentos, porque não têm dinheiro para os comprar, explicando que para atingir o primeiro Objectivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) de erradicar a fome e a pobreza, é necessário que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada.

Na sua opinião, com uma população crescente, é preciso aprender a produzir mais com menos recursos, lembrando que na questão da segurança alimentar, o país tem três grandes desafios, nomeadamente o desafio alimentar, o social, porque a maior parte da população vive nas cidades, e o desafio ecológico, já que Cabo Verde, por ser um pequeno Estado insular, está sujeita a várias catástrofes naturais, como a seca.

No encontro de hoje, em que a investigadora Sandra Martins apresentou o tema “Os desafios de uma agenda pública para a segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde”, o Ministério da Agricultura e Ambiente realçou que a segurança alimenta e nutricional tem sido considerada prioritária no país, fazendo parte dos sucessivos programas do Governo.

Desta forma, assegurou, várias medidas têm sido materializadas no sentido de garantir a disponibilidade alimentar, a estabilidade do mercado, o acesso aos alimentos de qualidade e a melhoria do estado nutricional da população, sustentando que essa matéria é abrangente e fundamental para o desenvolvimento socioeconómico de qualquer país.

Para o Governo, para assegurar a sustentabilidade baseada na justiça e inclusão social, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional devem ser integradas nos sectores da saúde, educação, agricultura, pesca, ambiente, trabalho, protecção social, entre outros.

Inforpress