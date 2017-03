Ex-miss italiana atacada por cabo-verdiano recebe alta hospitalar

A ex-miss italiana, Gessica Notaro, supostamente atacada com ácido pelo ex-namorado, o cabo-verdiano Edson Tavares, recebeu, este fim de semana, alta do hospital Bufalini, em Cesena, Itália, onde encontrava-se internada desde o dia 10 de Janeiro.

Aos 28 anos, a ex-modelo norte-italiana, eleita miss Emília-Romana, em 2007, altura em que também disputou o concurso Miss Itália, foi, alegadamente, atacada com ácido pelo ex-namorado, o cabo verdiano Edson Tavares, na porta de casa, conforme indicou aos investigadores, na altura do ataque.

Gravemente ferida, Notaro foi submetida, nas últimas semanas, a três cirurgias, duas das quais no rosto e uma no olho esquerdo, o mais comprometido pela agressão. Entretanto, e mesmo tendo as operações sido bem-sucedidas, não se sabe, ainda, se a ex-modelo conseguirá recuperar completamente a visão.

O hipotético agressor está preso na penitenciária de Forlì, mas jura inocência. Antes deste incidente, Tavares já havia sido denunciado por maus-tratos, por outra mulher, e proibido de estar a menos de 50 metros da suposta vítima.

JN com UOL