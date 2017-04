Estudo recomenda valorização de novas espécies marinhas no arquipélago

O estudo divulgado na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, foi realizado no âmbito da cooperação territorial com os países da Macaronésia no horizonte 2014-2020, como resultado de dois projectos de desenvolvimento de condições técnico-científicas.

Estes projectos contemplam igualmente a formação e a transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia.

Macaronésia é um nome moderno para designar os vários grupos de ilhas do Atlântico Norte, perto da Europa e da África e mais uma extensa , e mais uma extensa faixa costeira do Noroeste de África fronteira a esses grupos de ilhas, que se estende desde Marrocos até ao Senegal.

O nome é originário do grego que quer dizer “ilhas abençoadas” ou “ilhas afortunadas”, termo utilizado pelos antigos geógrafos para as ilhas a oeste do estreito de Gibraltar.

Citado pela agência cabo-verdiana de notícias (Inforpresss), o coordenador do estudo para a parte cabo-verdiana, Albertino Martins, explicou que a ideia é diversificar as espécies em Cabo Verde e ter novas propostas de gestão para uma pesca responsável.

A fonte referia-se a espécies de meia-água (150 a 200 metros) como charroco, fanhama e o fambil, que aparecem nas pescarias como espécies acessórias, e que não têm grande valor comercial, mas normalmente são consumidas quando as espécies tradicionais escasseiam no mercado.

“A ideia é valorizá-las e demonstrar que têm as mesmas ou mais valor comercial do que as espécies tradicionais e levá-las também aos pratos das famílias”, precisou Albertino Martins.

O cooordenador do estudo referiu-se ainda ao caso do camarão-soldado, um “caso inédito no mundo”, pois em relação a este recurso foi feita, em primeiro lugar, a prospecção, a avaliação e a sua valorização gastro-económica para depois se recomendar a pesca, com um potencial de 200 toneladas/ano no arquipélago.

De salientar que os dois projectos, designados MACAROFOOD e MARISCOMAC, e que estão na origem do estudo agora divulgado, enquadram-se no Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020 da União Europeia (UE), com o alto patrocínio do INDP, da Universidade de Cabo Verde, da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e da Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação.

ANGOP