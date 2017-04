Empresários da CPLP e da China reúnem-se em Junho em Cabo Verde

Cabo Verde acolhe de 16 a 18 de Junho o encontro entre empresários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da China sob o lema “Promoção de oportunidades para uma cooperação económica entre a China e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa”, disse quinta-feira a presidente da Cabo Verde TradeInvest.

Ana Lima Barber disse ainda à agência noticiosa Inforpress que o encontro se insere no quadro do reforço da cooperação económica e empresarial entre a China e a CPLP e visa promover as oportunidades de negócios existentes em cada um dos países.

“A ideia é aumentar as trocas comerciais, facilitar encontros, sobretudo de pequenas e médias empresas, de modo a serem identificados novos mercados e explorar as sinergias, aproveitando a plataforma Cabo Verde, que é um país estável, democrático e muito bem situado”, sublinhou.

O encontro terá lugar na capital, Praia, e conta com a participação de cerca de 300 empresários da China, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

Uma delegação de Macau organizada pelo Instituto para a Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) estará presente no encontro juntando representantes do Fórum de Macau e do Pan-Delta do Rio das Pérolas.

Macauhub