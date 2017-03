Economia de Cabo Verde cresce 3,5% em 2016

O Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde registou um crescimento de 3,6% em 2016, número que mais do que duplica a taxa de 1,5% contabilizada em 2015, de acordo com dados provisórios terça-feira divulgados pelo governo do arquipélago.

O ministro das Finanças, Olavo Correia, disse no decurso de uma reunião com altos responsáveis da administração pública que a dívida pública aumentou de 127,8% do PIB em 2015 para 128,6% em 2016 e que o défice orçamental baixou de 4,6% do PIB em 2015 para 3,5% em 2016.

Por ser ano de eleições, Cabo Verde funcionou até Agosto de 2016 em regime de duodécimos, com o Orçamento do Estado a ser aplicado apenas a partir de Setembro.

Olavo Correia, citado pela agência noticiosa Lusa, classificou os dados como positivos, considerando que revelam uma tendência para o crescimento da economia, para a redução do défice orçamental e do financiamento externo.

Redução das despesas de funcionamento e de investimento do Estado, aumento da capacidade de arrecadação fiscal e reestruturação das empresas públicas deficitárias são áreas em que, segundo o ministro, é preciso actuar rapidamente para conter os “riscos potenciais” sobre o défice e sobre o endividamento do Estado.

“Estamos a crescer três vezes mais do que a média dos últimos anos e estamos a fazer baixar o défice orçamental, mas o país ainda tem desafios enormes pela frente ao nível da consolidação orçamental”, concluiu Olavo Correia.

Macauhub