Economia continua a sobreviver

Fortemente alavancada no turismo, nas exportações de pescado e prestação de serviços, a economia cabo-verdiana continuou a sobreviver em 2016, com altos e baixos. Segundo a análise do Fundo Monetário Internacional (FMI), Cabo Verde deve crescer este ano 3,6 por cento (%) e em 2017 o crescimento deverá rondar os 4%.

Ano atípico com três eleições legislativas, autárquicas e presidenciais, 2016 já se perspetivava de pouca dinâmica na economia, em termos de medidas concretas para satisfazer as expectativas e as reivindicações do empresariado nacional. Os poucos ganhos manifestados decorrem da inércia que veio do Governo anterior e não haverá nenhum mal em dizer isso, na linha de que factos são factos.

Com a entrada do novo Governo, agora liderado por Ulisses Correia e Silva, os empresários ficaram à espera do cumprimento de algumas promessas de campanha, e parecem estar atentos às movimentações do Executivo.

Aliás, Jorge Spencer Lima, presidente da Câmara do Comércio Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS), chegou a mandar uma mensagem directa ao próprio UCS, e ao ministro da tutela, José Gonçalves, publicamente, durante a FIC 2016, dizendo que urgem medidas para melhorar a “fiscalidade” e “parafiscalidade” para que as empresas nacionais possam crescer e se consolidar e apostar na tão almejada exportação para “equilibrar a balança de pagamentos”.

Spencer Lima disse ainda que algumas medidas do Orçamento do Estado para 2017 ficaram “aquém do necessário”, mas que “vai dar um tempo” ao governo para “passar das palavras à prática”. Mais claro que isso não poderia.

Até porque ao apoiar o empresariado e a fomentar a criação de empresas o Governo estará a combater a informalidade dos pequenos negócios que continua a ser a fonte de rendimento e sobrevivência de muitas famílias, sendo também certo que as PME´s continuam a ser a maior fonte de emprego em Cabo Verde. PME´s que, de resto, se viram angustiadas com a roleta russa que foi o aumento dos preços da energia, água, e dos combustíveis, fazendo naturalmente aumentar os custos de produção.

Mais importante de tudo isso é o facto que só o crescimento económico gera mais investimento e, principalmente, mais emprego. Neste sentido, a promessa de se criar pelo menos nove mil empregos por ano é algo que, por via das circunstâncias, fica adiado para o próximo ano, bem como o crescimento de sete por cento ao ano.

Fora isso, a “crise” continua a ser uma palavra recorrente no dia a dia dos cabo-verdianos e os dados do INE, revelados em Novembro, mostram que há 179 mil pobres no país, estando 10,6% em situação de pobreza extrema, o que não é um bom presságio para qualquer economia, mesmo quando, de acordo com o FMI aponta, a economia cabo-verdiana deve crescer 3,6 por cento (%) este ano e que, em 2017, o crescimento do PIB deve rondar os 4% por cento.

TURISMO O MAIS DINÂMICO

Por isso, a promoção do emprego, entre outras medidas para estancar a dívida pública, são alguns dos grandes desafios do Governo. O turismo tem sido, e continuou a ser, ao longo deste 2016, uma “arma” de combate ao desemprego, sobretudo entre a camada jovem.

Este ano, abriu portas mais um resort de luxo na ilha do Sal, do grupo The Resort Group (TRG), orçado em 85 milhões de euros, o que permitiu a criação de pelo menos mais 500 postos de trabalho directos. Com isso o TRG aumentou também a capacidade de oferta de camas, trazendo mais turistas e encaixes financeiros ao Estado.

Ainda no turismo, também a cadeia RIU fez um “up-grade” em três das suas unidades no país, duas no Sal e uma na Boa Vista, de forma a aumentar a qualidade e o número de camas também. Outro grande projecto turístico foi lançado, ainda este ano, no Sal, o New Horizons, e na ilha da Boa Vista o Meliã White Sands.

Este ano o Governo perspectiva alcançar a fasquia dos 600 mil turistas e o turismo foi o sector que se mostrou mais dinâmico da economia em 2016.

O resto são eternas dores de cabeça que respondem por TACV, Electra, Cabnave… à espera que a privatização venha a viabilizá-las. Até a Frescomar, empresa espanhola e cabo-verdiana de conservas que se vinha mostrando pujante em São Vicente, parece ter colocado o pé no plano inclinado, terminando o ano com o despedimento de 300 dos seus funcionários.

BINTER CABO VERDE

Fora isso, 2016 ficou ainda marcado pela entrada em funcionamento da Binter Cabo Verde, em Novembro. Um processo que demorou mais de dois anos só para a obtenção de licença para voar. O arquipélago ganhou, assim, mais uma companhia aérea inter-ilhas, a preços por ora competitivos. A entrada da Binter permitiu a criação de 80 postos de trabalho, na sua esmagadora maioria cabo-verdianos, além de aumentar a capacidade de oferta no transporte inter-ilhas, com as vantagens inerentes para a dinamização da economia através do transporte de carga e passageiros.

Gisela Coelho