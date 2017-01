“Diva do Reggae crioulo”, Nish Wadada leva pelo segundo ano consecutivo o “Spring Tour” à Europa

A “Diva do Reggae crioulo” Nish Wadada, que em 2016 actuou em vários palcos da Europa, inicia em Março pelo segundo ano consecutivo o tour intitulado “Spring Tour” a este continente com várias datas fechadas.

Segundo uma nota enviada à Inforpress, para 2017 a “reggae women crioula” já tem fechado várias datas em diferentes palcos de toda a Europa, de França à Itália, passando por Espanha, Bélgica e Croácia, entre outros.

Da agenda constam espectáculos em Paris, França (03), Antwerpen, Bélgica (04) Montpellier, França, Madrid, Espanha (25), Roma/Napoli (TBC) e Bari nos dias 30 e 31 respectivamente.

A artista de São Nicolau pretende com este “Spring Tour 2017” “viajar, levando o nome de Cabo Verde além-fronteiras, e considera que é “um dos maiores prazeres” da sua vida, enquanto artista e mensageira do bem” e que “poder fazê-lo em crioulo é um orgulho enorme”.

Para ela, o contato directo com o público é fundamental e a tour deste ano tem uma motivação a mais: pode coincidir com o lançamento da sua própria editora – Label More Wadada Music.

“Amo conhecer países e cidades que nunca pensava visitar e quero ir ao encontro das pessoas e, em diferentes regiões, vivenciar a realidade política, social e econômica.”

Depois de passar por Paris, aonde acontece o seu primeiro show, a cantora e compositora da ilha de Chiquinho irá percorrer outras capitais Europeias.

2015 foi um ano “em grande” para a cantora cabo-verdiana, que viu o seu primeiro álbum Jah Calling nomeado para melhor álbum do ano em França nos conceituados prémios “LES VICTOIRES DU REGGAE 2016”, mesmo estando apenas há um mês no mercado.

Em 2015, lançou ainda 1 EP e 4 Vinis (“Queens & Kings” EP (Labe Delmighty Sounds, PT), “África” 7 “vinil (Label, I-Skankers, FR), “For you I cry” 12 “vinil (King Shiloh Majestic Music, NL), “Jah drives me”/”Patience” 10 “vinil (Label Salomon Heritage, FR), “Good feelings” 7 “vinil (Label Lisboa By Bus, PT), “Jah Calling” álbum completo (Microkosmo Music / Lassospikante, FR).

Já em 2016 a cantora lançou vários singles em vinil, tendo ainda partilhado temas com os jamaicanos Anthony B e The Viceroys, dois grandes senhores do mundo do Reggae.

