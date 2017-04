Direcção-Geral do Turismo inicia este mês Plano Nacional de Fiscalização aos empreendimentos turísticos

A Direcção-Geral do Turismo e Transportes vai iniciar neste mês de Abril, a execução do Plano Nacional de Fiscalização aos empreendimentos turísticos e das agências de viagens no país, informou hoje a instituição.

Segundo explica o director dos Serviços do Turismo, Edson Barbosa, a implementação do plano que abrange também outros prestadores dos serviços a nível do sector, visa fazer o “diagnóstico exaustivo” dos empreendimentos e das actividades no âmbito do turismo, salvaguardado o cumprimento da lei.

De acordo com este responsável, pretende-se também com este plano, actualizar a base de dados e a implementação do Sistema de Informação Turística (SIT), de modo a se efectivar a regulamentação do mercado turístico.

Ainda, diz Edson Barbosa, este plano tem como propósito garantir a melhoria da oferta turística e a diversificação dos serviços prestados.

O responsável dos Serviços do Turismo confirmou também que o plano vai ser executado durante o mês de Abril e Maio, em parceria com as câmaras municipais, Polícia Nacional (PN), Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) e Inspecção Geral das Finanças.