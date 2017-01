Comércio entre a China e países de língua portuguesa cai 8,44% de Janeiro a Novembro

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa registou uma quebra homóloga de 8,44% no período de Janeiro a Novembro, tendo-se situado em 83,23 mil milhões de dólares, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

As trocas comerciais entre o Brasil e a China ascendeu nos primeiros 11 meses do ano a 61,94 mil milhões de dólares (-6,48%), com os brasileiros a terem comprado aos chineses produtos no valor de 19,90 mil milhões de dólares (-21,58%) e a terem vendido bens cujo valor atingiu 42,04 mil milhões de dólares (+2,90%).

O comércio de Angola com a China cifrou-se no mesmo período em 14,23 mil milhões de dólares (-22,10%), com Angola a ter comprado à China mercadorias no valor de 1,58 mil milhões de dólares (-53,84%) e a ter vendido bens no montante de 12,64 mil milhões de dólares (-14,77%).

Portugal efectuou trocas comerciais com a China no montante de 5,12 mil milhões de dólares ( +27,72%), com as empresas portuguesas a terem vendido bens no valor de 1,41 mil milhões de dólares (+3,36%) e a terem comprado mercadorias no valor de 3,71 mil milhões de dólares (+40,30%).

O comércio bilateral de Moçambique com a China atingiu no período 1,69 mil milhões de dólares (-22,91%), com a China a ter vendido bens no montante de 1,26 mil milhões de dólares (-29,36%) e a ter comprado produtos no valor de 433 milhões de dólares (+5,03%).

As trocas comerciais entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe – ascenderam nos primeiros 11 meses do ano a 224 milhões de dólares.

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa registado em Novembro atingiu 7,73 milhões de dólares (+21,63%), com a China a ter vendido produtos no valor de 2,91 mil milhões de dólares (+17,06%) e a ter comprado bens no montante de 4,82 mil milhões de dólares (+24,57%).

Macauhub