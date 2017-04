Desemprego afecta mais homens do que mulheres

Em Cabo Verde apenas 11,2% das mulheres estão desempregadas. Entre os homens a taxa é de 13,5%. Porém, há situações onde o sector feminino ainda fica aquém do sector masculino. É o caso do acesso e uso das novas tecnologias e aos cargos do Governo.

No passado Março, mês da Mulher, o INE revelou um dossiê dedicado à mulher, onde traça o seu perfil. Literacia, acesso às novas tecnologias, posição e acesso aos cargos de poder na nomenclatura governamental, são alguns dos itens em análise.

Segundo o documento a que o A NAÇÃO teve acesso, em 2016, as mulheres representavam 49,8% da população do arquipélago, enquanto os homens eram 50,2%. Dessas, 47,8% têm menos de 25 anos, enquanto 45,4% têm entre 25 e 44 anos. Contudo, os dados reforçam que as mulheres ocupam uma franja significativa da juventude cabo-verdiana quando 28,8% das mulheres têm entre 0 e 14 anos de idade. Já a esperança de vida, aqui, ronda os 80,2 anos 2016.

O relatório do INE, embora remonte a 2012, mostra ainda que a maioria das mulheres vive em união de facto, e, quando casa, é, em média aos 33,8 anos. Quanto ao número de filhos, a cifra tem vindo a diminuir. Enquanto em 2016 as mulheres tinham, em média, entre 2,3 filhos, em 2000 chegavam aos quatro e em 1990, esse rácio era de 5,5 filhos.

GC