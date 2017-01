Deportados dois cabo-verdianos esta semana dos Estados Unidos

Dois cidadãos cabo-verdianos desembarcaram na quarta-feira, 25, no Aeroporto da Internacional da Praia, Nelson Mandela, como deportados dos Estados Unidos da América.

De acordo com informações apuradas por este on-line, um desses cidadãos, que é considerado “perigoso”, partiu das terras do Tio Sam escoltado por policiais norte-americanos. Já o outro, segundo avançam as nossas fontes, veio sozinho no mesmo voo.

Ainda de acordo com as mesmas fontes, os dois deportados são cidadãos que já tinham ordem de expulsão, mesmo antes de Trump ter assumido a presidência dos EUA.

Recorde-se que, os governos dos Estados Unidos da América e de Cabo Verde assinaram, na passada terça-feira, 24, em Washington, um acordo para regular a deportação de cidadãos com antecedentes criminais.

Segundo informações veiculadas na imprensa nacional, é provável que Cabo Verde venha a ser obrigado a acolher, num período a ser negociado e fixado, pelo menos 400 emigrantes ilegais com antecedentes criminais.

