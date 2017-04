Deficit da balança comercial de Cabo Verde aumentou 13,1% em 2016

Os dados provisórios do comércio externo apurados pelo Instituto Nacional de Estatística relativamente ao ano 2016, mostram que as exportações e as reexportações de Cabo Verde diminuíram -10,2% e -18,4%, respetivamente. Já as importações aumentaram 10,5%, em relação a 2015.

Sendo assim, o INE avança que o deficit da balança comercial em 2016 aumentou 13,1% e a taxa de cobertura deteriorou em -18,8%, face ao ano anterior.