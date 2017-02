CRP-SA prepara projeto de turismo comunitário

O Conselho Regional de Parceiros de Santo Antão vai arrancar a preparação de um projeto de turismo comunitário que deverá ser implementado a partir do próximo mês de Junho nas localidades mais encravadas da ilha.

O projeto, que será implementado nos próximos três anos, tem um financiamento disponível de 50 mil contos e deverá beneficiar localidades encravadas por onde passam muitos turistas e não existem equipamentos de apoio. A ideia é criar condições para que os turistas possam usufruir de serviços deixando, assim, algum rendimento nessas comunidades.

São os casos, por exemplo, das comunidades de Figueiras, Ribeira Alta, Monte Trigo, Fajã de Janela, entre outras zonas em que, normalmente, “só se vêm os turistas a passar” sem que as populações locais possam “tirar algum proveito” da procura turística das suas localidades.

“Não se trata de construir unidades hoteleiras mas de criar condições para o ‘turismo de habitação’, com intervenções nas habitações existentes para que as pessoas possam receber turistas nas suas casas” disse à Inforpress o gestor da unidade técnica do CRP-SA, Adriel Mendes, explicando que essa é uma prática que já existe nalgumas localidades mas que “não está muito divulgada”.

