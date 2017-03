Criminalidade diminuiu 3,3% em 2016

A criminalidade diminuiu 3,3% no país em 2016. No total registaram-se menos 854 ocorrências relativamente aos números de 2015, mas houve mais 16 homicídios em 2016, tendo em conta o massacre do Monte Tchota, onde 11 pessoas perderam a vida.

Os dados avançados pela Lusa, foram disponibilizados pelo próprio Manuel Estaline Moreno, Director da Polícia Nacional, durante a abertura do XI Conselho de Comandos da polícia nacional, a decorrer em Santa Cruz, Santiago.

De acordo com a mesma fonte, Santo Antão, Santa Catarina de Santiago, Fogo e Sal, registaram todos diminuições, na ordem dos -15%,-11%, -4,6% e -4,4, respectivamente.

Contudo, São Vicente e Praia registaram aumentos, ainda que pouco expressivos, de 0,9% e 0,1%, respectivamente.

Moreno avançou ainda à Lusa que no total ocorreram 62 homicídios , contra os 42 verificados em 2015. Esses números traduzem-se num aumento de 34%.

No geral, verificaram-se 5.427 ocorrências de crime de roubo (-0,8%), seguido de furto com 4.445 (+8%) e ofensas corporais com 3.804 (-9,5%).

Já os casos de violência baseada no género também aumentaram 2,7%, ao registar-se 3.095 casos.

GC