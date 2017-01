Criminalidade diminui 20 por cento em Dezembro na Cidade da Praia – PN

A Polícia Nacional (PN) registou durante a operação “Natal fim-de-ano em segurança”, na Cidade da Praia, uma diminuição de 20 por cento (%) na criminalidade, com menos 195 casos face ao período homólogo de 2015.

Os dados foram apresentados na terça-feira pelo comandante regional da Praia, José Lima, durante uma conferência de imprensa para fazer o balanço da operação “Natal e fim-de-ano em segurança”, na Cidade da Praia, que termina a 05 deste mês.

O responsável considerou que o plano operacional foi “muito bem executado” e que o balanço é “positivo”.

Segundo disse o comandante, dos crimes contra património houve uma redução na ordem dos 25%, o que corresponde a menos 151 casos, e que em relação aos crimes contra as pessoas houve uma redução de 11,86%, ou seja menos 44 casos.

“Das operações realizadas, 3483 pessoas foram abordadas, e resultou na apreensão de 27 armas, sendo 14 de fabrico convencional, 13 de fabrico artesanal e 47 armas brancas foram apreendidas das quais 39 cortantes”, assegurou.

Na ocasião, sublinhou que 646 pessoas foram detidas por diversos motivos, sendo que 105 em flagrante delito e apresentados ao Ministério Público, 278 para efeito de identificação e 263 para averiguações.

Em relação aos resultados das operações, José Lima assegurou que o plano foi “muito bem sucedido”, com por agentes por todos os bairros, que no seu entender esteve a altura das exigências da época do ano.

Em matéria de trânsito rodoviário, indicou que 4338 viaturas foram fiscalizadas, dos quais 4290 são particulares e aluguer.

Durante este período foram apreendidas 80 viaturas particulares, 12 de aluguer, e do Estado foram fiscalizados 48 veículos, dos quais quatro foram aprendidos.

Registaram-se ainda 220 acidentes com 38 feridos ligeiros e 13 atropelamentos, e foram aplicadas 388 coimas sendo que 287 a motoristas e 101 a proprietários.

O plano operacional, desenvolvido pelo Comando Regional da Praia, envolveu mais de 400 agentes da PN.

Inforpress