Comité Olímpico e ACNOA reúnem-se na ilha do Sal com os Jogos Olímpicos Africanos de Praia na agenda

Os presidentes do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Filomena Fortes, e da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), Lassana Palenfo, reuniram-se no sábado, na ilha do Sal, para analisar a possibilidade de Cabo Verde organizar, em 2019, os primeiros Jogos Olímpicos Africanos de Praia.

Tratou-se de uma reunião de carácter técnica, pelo que após a concertação com os membros da delegação da ACNOA, haverá uma audiência com o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, visando transmitir as orientações e conclusão deste encontro de trabalho do Sal.

