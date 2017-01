Casos bicudos, ou nem por isso…

O ano que ora finda foi também fértil em casos que indiciam ilegalidades e favorecimentos na gestão da coisa pública. Falências técnicas de empresas participadas do Estado, utilização indevida dos recursos, como são os da IFH (Casa para Todos), TACV e Fundo do Turismo foram tratados por este jornal, sem esquecer o “famoso” caso da nomeação embaixadores políticos.

Em Janeiro deste ano, A NAÇÃO alertava para a situação de insustentabilidade do programa ‘Casa para Todos’ e de casos que indiciavam má gestão da IFH. Os factos, esses, infelizmente, foram confirmados agora em Dezembro, com a divulgação, também por este jornal, de um relatório de auditoria encomendado pelo executivo de Ulisses Correia e Silva à gestão daquela imobiliária entre 2010 e 2016.

Os auditores concluíram que a manutenção do referido programa, no seu actual quadro, é “incompatível” com a figura de sociedade anónima da IFH, pelo que, “independentemente das melhorias que possam ser introduzidas no seu funcionamento, a sua sustentabilidade passará obrigatoriamente por uma intervenção a nível político”.

De referir que em Dezembro de 2015 a IFH já se encontrava numa situação de falência técnica, tendo em conta que o capital próprio, após os ajustamentos “necessários e relevantes”, assumem um valor negativo de cerca de 595 mil contos.

TACV

Há muito se sabia que a situação da TACV não é nada famosa e que a empresa estava na falência técnica. O tamanho do buraco os cabo-verdianos vieram a saber com a entrada em funções do Governo do MpD. Segundo o ministro das Finanças, Olavo Correia, a TACV consome por mês cerca de 300 mil contos do erário público, facto que constitui um elevado risco fiscal.

Enquanto oposição, o MpD criticou várias vezes os executivo de José Maria Neves de fazer sucessivas injecções de capitais na TACV, mas o Governo de UCS, no que toca a essa companhia, não está a fazer diferente. Em menos de um ano concedeu já dois avales, na ordem dos 500 mil contos. A justificação é que sem dinheiro fresco a empresa fecha as portas. Onde e quando o leitor ouviu isso?…

Entretanto, foi anunciado o processo de reestruturação da TACV, com vista à sua privatização, que, segundo os parceiros do GAO e do Banco Mundial, não deve ultrapassar o primeiro trimestre de 2017. Uma das medidas mais dolorosas será o despedimento de cerca de 160 trabalhadores. E que ninguém estranhe se em dois 2017 a privatização for empurrada para o ano seguinte. Para os mais distraídos lembramos que a TACV está para ser privatizada desde os anos noventa.

EMBAIXADORES POLÍTICOS

Durante os longos anos na oposição e durante a campanha para as legislativas de 2016, o MpD sempre criticou o anterior Governo da opção de indicar embaixadores políticos, só que, assumindo o governo, o discurso passou a ser outro: “não queremos embaixadores partidarizados”. É que, segundo Ulisses Correia e Silva, todos os embaixadores são políticos.

Mesmo assim, logo nos primeiros meses da governação ventoinha foram escolhidos três embaixadores “altamente” partidarizados: José Filomeno Monteiro, Carlos Veiga e Eurico Monteiro, todos bem conhecidos dos cabo-verdianos.

FUNDO DE TURISMO

Uma auditoria da Inspeção Geral das Finanças (IGF) ao Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo (Fundo do Turismo) concluiu que a maioria dos pagamentos efectuados por essa entidade foram feitos sem a assinatura da entidade que deveria autorizar. Curiosamente, a Câmara de Turismo, presidida por Gualberto do Rosário, foi das entidades que mais beneficiou com as verbas do Fundo do Turismo, informação que praticamente deitou por terra as explorações políticas que se poderia esperar, do MpD, de um tal dossiê. Entretanto, o então director-geral do Turismo, Emanuel Almeida, que não foi ouvido durante o processo do contraditório, refuta todas as acusações feitas pela auditoria.

