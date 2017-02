Casa para Todos: IFH e ANMCV assinam memorando para transferência das casas de classe A para os municípios

A Imobiliária Fundiária Habitat (IFH) e a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) assinam hoje um memorando de entendimento para a transferência das casas de classe A do programa Casa para Todos para os municípios.

Essa transferência de propriedade, anunciada ainda em Dezembro de 2016 pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acontece no quadro da parceria estratégia estratégica entre o Governo e a ANMCV.

Assim, os municípios passam a fazer a gestão das casas ainda disponíveis e a cobrança das obrigações contratuais daquelas que tinham sido entregues ainda no anterior Governo.

“Há casas que já foram entregues e as pessoas têm um contrato de renda resolúvel que vai ser cumprido. Há ainda casas disponíveis. Quer dizer que os municípios vão ainda fazer a gestão e a cobrança daquilo que são as obrigações contratuais assim como vão decidir sobre a aplicação a dar às casas que ainda não estão ocupadas”, disse na altura o chefe do Governo.

A classe A do programa Casa para Todos beneficia as famílias com rendimentos mais baixos.

Quanto à classe B e C foram desanexados do programa pelo actual Governo e a venda das habitações abrangidas por essas classes será feita de forma livre pela Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH), sem quaisquer limitações impostas pelo sistema nacional de habitação de interesse social”.

Está, é segundo o executivo, a solução encontrada para fazer face aos “graves” problemas financeiros por que atravessa a IFH, entidade executora do Programa Casa Para Todos.

Casa Para Todos é um programa de habitação social financiado através de uma linha de crédito de 200 milhões de euros concedida pelo governo português e que previa a construção de cerca de 8000 habitações de cariz social e que deviam fazer face ao défice habitacional existente em Cabo Verde.

No entanto, os problemas financeiros surgidos durante a implementação do programa levaram a que menos de metade das casas fosse construída até este momento.

