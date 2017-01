Cabo Verde TradeInvest e a Casa do Cidadão vão assinar protocolo de facilitação do investidor

A Agência Cabo Verde TradeInvest (CVTI) e a Casa do Cidadão vão assinar, esta 5ª feira, na cidade da Praia, um protocolo , visando a facilitação do investidor.

De acordo, com uma nota encaminhada à redacção de Inforpress, o protocolo serve como primeiro passo para a implementação do serviço do “After Care” e para o estabelecimento das bases, com intuito em reduzir e simplificar o processo de obtenção do certificado de investidor e documentos de natureza administrativa.

Deste modo, a Cabo Verde TradeInvest vai disponibilizar à Casa do Cidadão um balcão nas suas instalações, o que, por si só, segundo o documento, “demonstra a vontade” das duas instituições de assumirem um compromisso de colaboração aberta e pró-activa.

A nota esclarece que protocolo, que vem na sequência de um outro, datado de 11 de Agosto de 2014, será assinado por Ana Barber, presidente do Conselho de Administração da CVTI, e Mayra Silva, gestora da Casa do Cidadão.

A Agência Cabo Verde TradeInvest foi criada e aprovada através do projecto de Decreto-lei que cria a Agência da Promoção do Investimento e Exportações de Cabo Verde, em Janeiro de 2016, como objectivo de promover “uma nova imagem do Arquipélago e uma administração turística muito mais eficaz e muito mais assertiva”.

Inforpress