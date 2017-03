Cabo Verde no top 5 dos destinos mais “inimigos” de casais em férias

Um estudo da agência britânica Sunshine coloca Cabo Verde entre os cinco destinos que mais contribuem para a desavença entre casais em férias.

O estudo citado pelo Expresso das Ilhas avança que no total foram entrevistados mais de dois mil casais e o México lidera a lista dos países “inimigos” dos casais com 21%.

Depois vem a famosa ilha Ibiza, nas Baleares com 17%, Portugal com 12%, Cabo Verde com 9% e Lanzarote, nas Canárias com 7%.

É sabido que em Cabo Verde, sobretudo o Sal e a Boa Vista têm sido apontados também como destinos de turismo sexual, sendo certo que há muitos cidadãos estrangeiros que se apaixonam nas ilhas da morabeza e muitos acabam até por ficar no país.

E se Cabo Verde lidera o Top 5 dos destinos “destruidores de relações”, em contramão surgem o Tenerife, Itália e Chipre, como os destinos de férias mais românticos para os casais.

