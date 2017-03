Cabo Verde mantém a 122ª posição no índice de desenvolvimento humano da ONU

De acordo com o relatório do índice de Desenvolvimento Humano 2016, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), revelado ontem, Cabo Verde manteve a 122ª posição no ranking, embora tenha subido a pontuação de 0,646, para 0,648, no index.

O relatório avalia uma série de indicadores entre 188 países, relacionados com a saúde, equidade do gênero, educação, energia e emprego, entre outros.

Relativamente a Cabo Verde, os dados mostram que 17,5% dos jovens entre 15 e 24 anos estão desempregados, assim como 10,8% da população activa, com capacidade para trabalhar, também.

A taxa de emprego geral do índice aponta para uma taxa de empregabilidade no arquipélago que ronda os 60,9%.

A ONU alerta ainda que 6% das crianças entre os 5 e 14 anos encontra-se ligada ao trabalho infantil no país.

O relatório refere ainda que 21% da energia consumida em Cabo Verde já é com base nas energias renováveis e 43% da população tem acesso à internet.

Entre os lusófonos, Portugal lidera na 41º posição, enquanto o Brasil se manteve na 79ª posição.

Já Moçambique é o pior, no 181º lugar no ranking, antecidido por São Tomé e Príncepe na 142ª posição.

No topo da tabela está a Noruega com 0,949 pontos.

GC