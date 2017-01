Cabo Verde interdita comercialização e utilização de sacos de plásticos

O Governo cabo-verdiano interditou a comercialização e utilização de sacos de plástico convencionais, responsáveis por 11 por cento dos resíduos recolhidos no país, desde 1 de Janeiro de 2017, apurou a PANA de fonte segura.

A lei, aprovada em Agosto de 2015, vinha sendo desde então objecto de uma campanha a nível nacional com o fim de informar os cabo-verdianos sobre as medidas que a mesma prevê, bem como mecanismos legais que penalizam agentes económicos que insistirem nesta prática. Para os prevaricadores, a lei contempla uma coima de 50 mil escudos (cerca de 454 mil euros) a 400 mil (três mil 636 euros), ao passo que, para pessoas singulares, a mesma é de 250 mil escudos (dois mil 272 euros), estando as pessoas colectivas sujeitas a 800 mil (sete mil 272 euros) de multa.

A legislação prevê ainda a proibição da produção, importação e comercialização dos chamados sacos convencionais que levam anos a se deteriorarem, causando mal ao meio ambiente. Entretanto, o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), Januário Nascimento, um dos mais entusiastas defensores desta lei, mostra-se ainda um pouco reticente quanto ao cabal cumprimento da mesma. Sublinhou que “muito resta ainda por fazer” para que a legislação tenha a “eficácia desejada”.

Januário Nascimento defende a criação de alternativas aos actuais sacos de plásticos convencionais, uma vez que, segundo ele, caso isso não aconteça, a legislação será “letra morta”. Neste sentido, ele adverte que é preciso criar as condições para uma “verdadeira implementação” da legislação. A grande quantidade de sacos de plástico espalhados pela natureza faz com que a poluição provocada por este tipo de material seja visível nas ruas e estradas do país e esteja também a constituir uma grande ameaça à vida marinha no arquipélago.

Fonte: O PAÍS