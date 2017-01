Cabo Verde está a regularizar dívidas de cotizações a organizações internacionais — ministro

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde disse hoje à agência Lusa que o país está a regularizar as dívidas de 2,7 milhões de euros de cotizações que tem junto de organizações internacionais de que faz parte.

“Estamos a pagar. Obviamente que, hoje, seguramente, menos, mas há oscilações porque nós temos as quotas de 2017 e algumas já devemos estar a pagar, como a União Africana. Outras ainda não pagámos, mas vamos pagando”, garantiu Luís Filipe Tavares.

Em julho último, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, revelou que o novo Governo do Movimento para a Democracia (MpD) herdou do executivo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) dívidas em cotizações a organizações internacionais de 3 mil milhões de escudos (cerca de 2,7 milhões de euros).

