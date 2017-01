Cabo Verde confirma três casos de dengue em dezembro

Cabo Verde registou em dezembro três casos de dengue no concelho da Praia, revelouo delegado de Saúde da capital, Domingos Teixeira, citado pela agência de notícias cabo-verdiana Inforpress.

Segundo o delegado de Saúde da Praia, os casos foram notificados no final do mês de dezembro e já confirmados após análises feitas pelo Instituto Pasteur de Dacar, no Senegal.

Ao que tudo indica, segundo o responsável, trata-se de casos contraídos localmente, uma vez que as pessoas infetadas indicaram não ter saído do país.

Responsáveis e profissionais de saúde estão hoje reunidos, na cidade da Praia, num encontro que visa fazer uma revisão das informações relativas ao dengue, bem como analisar o reforço de medidas de alerta e vigilância das doenças transmitidas por mosquitos.

Domingos Teixeira adiantou que os serviços de saúde estão em alerta e atentos aos doentes que chegam com sintomas suspeitos de serem compatíveis com a doença.

Segundo o responsável, na segunda-feira a Delegacia de Saúde da Praia vai iniciar nas diferentes comunidades uma “intervenção em massa”, visando diminuir a densidade populacional de mosquitos.

Cabo Verde registou em 2009 uma epidemia de dengue com mais de 21 mil casos suspeitos, com a evolução de mais de 170 para febre hemorrágica e o registo de seis mortes.

Em 2010, o país teve mais de 300 casos de dengue, na maioria nos concelhos da Praia (Santiago) e São Filipe (Fogo), mas desde 2011 não se registavam casos de dengue no arquipélago.

O dengue é transmitido pelo mosquito aedes aegypti, o mesmo responsável pela transmissão da febre-amarela, chikungunya e Zika.

Entre finais de 2015 e meados de 2016, Cabo Verde registou uma epidemia de Zika, tendo-se registado mais de 7.500 casos suspeitos e 15 casos de microcefalia em bebés associada ao vírus.

Saúde Online