Cabo Verde com progressos no combate ao narcotráfico, mas consumo continua a aumentar

O Departamento de Estado norte-americano considera que Cabo Verde tem feito progressos no combate ao tráfico de droga, mas o consumo está a aumentar e falta ao país capacidade humana, técnica e recursos logísticos.

O Departamento de Estado norte-americano escreve no “Relatório de Estratégia Internacional de Controlo de Narcóticos 2017” que apesar da existência de lacunas, o Governo de Cabo Verde tem revisto leis, políticas e regulamentos para limitar as actividades financeiras ilícitas.

No documento, os peritos dão conta de que dada a sua grande economia informal, o arquipélago é vulnerável a operações de lavagem de dinheiro e é um importante ponto de trânsito na rota dos narcóticos da América do Sul com destino à Europa.

Sobre a Guiné-Bissau, o Departamento de Estado norte-americano considerou que as autoridades guineenses continuam a estar envolvidas no tráfico de droga e que o país fez pouco para mitigar a fama de narcoestado.

Lembrando a indicação de dois dirigentes militares da Guiné-Bissau como “barões da droga”, Bubo Na Tchuto e Papa Camará, chegando a prender o primeiro, os EUA dizem que a recepção de Na Tchuto na Guiné-Bissau como herói e a manutenção de Camará como Chefe de Estado-Maior da Força Aérea indicam que as autoridades guineenses continuam a estar envolvidas no tráfico de droga e a mostrar a extensão da cumplicidade com o tráfico aos mais altos níveis.

Para além da instabilidade política, o Departamento de Estado salienta também que a suspensão do apoio orçamental directo pelas instituições multilaterais reduziu as receitas do Governo em quase metade, o que levou a cortes adicionais no sistema judicial e na aplicação da lei, que já de se estavam debilitados.

Quanto ao Brasil, um dos maiores consumidores de droga, o Departamento de Estado norte-americano considera que o tráfico de droga, armas e produtos pirateados e a corrupção pública são as fontes primárias do financiamento ilícito.

O relatório, que traça o perfil de quase 90 países no que se refere aos circuitos de lavagem de dinheiro proveniente da droga, diz que as organizações de tráfico de droga têm estado ligadas a operadores de troca de dinheiro no mercado negro, que muitas vezes lavam dinheiro recorrendo a grandes quantidades em notas.

