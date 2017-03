Cabo Verde apontado como país-chave na implementação do projeto de negócios para mulheres em energias limpas

Cabo Verde vai ser um país chave na implementação do projeto sobre Oportunidades de Negócio para Mulheres e Mudança na Cadeia de Valor no Setor Energético na África Ocidental, promovido pelo (ECREEE).

A revelação foi feita hoje em declarações à imprensa na Cidade da Praia, pelo diretor executivo do Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREEE), Mahama Happiah, no âmbito do lançamento do estudo de viabilidade sobre o referido projeto, que tem a parceria do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD), através do Fundo Preparatório de Projetos Infraestruturais (IPPF).

“Falamos de 16 negócios na região e Cabo Verde é um dos países-chave do processo, e felizmente alguns desses projetos na área de energia, pelo menos quatro serão direcionados a Cabo Verde e às suas mulheres que são muito ativas. Portanto, agora é tempo para a mudança em Cabo Verde, sempre o apoiamos e esperamos que futuramente esse país e as suas mulheres estejam na linha da frente em relação ao nosso projeto”, sublinhou.

Orçado em 1.050.000 de dólares, o projeto objetiva identificar essas 16 empresas na área de energias limpas em quatro países e pertencentes a mulheres na região da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) que possam ser financiadas e crescerem como parte integrante do desenvolvimento da região.

Conforme o responsável, o projeto irá contribuir para o objetivo geral de assegurar, até 2030, que a região cumpra a sua meta de acesso universal para os seus mais de 300 milhões de habitantes, com a finalidade de desenvolver um mercado e uma estratégia energética regional de investimentos, que tenha em consideração as questões do género e que aborde o empreendedorismo para as mulheres da CEDEAO.

“Queremos assegurar, também, que 25% dos negócios relacionados com a energia esteja nas mãos das mulheres. Por isso, agora é o tempo para trabalharmos na identificação de negócios detidos pelas mulheres que podemos financiar”, notou Mahama Kappiah, precisando que a identificação desses negócios começará a partir de hoje para que em Junho de 2018 se conclua o processo para a elaboração dos respetivos planos de negócios e encaminhamento para a obtenção do financiamento, a maioria através do BAD.

Mahama Happiah notou ainda que o projeto visa contribuir para um avanço qualitativo na equidade e empoderamento das mulheres, preparando-as para investir no sector energético na região, algo que passa pelo aproveitamento das oportunidades existentes, fornecendo bens e serviços num contexto de transição regional para as tecnologias energéticas sustentáveis.

De acordo com o ECREEE, o projeto foi desenvolvido com o objetivo de dar “passos significativos” para uma produção, distribuição e consumo mais eficiente da energia, tendo em consideração que as potencialidades das mulheres na região da CEDEAO, como produtoras e fornecedoras de serviços energéticos, são “subutilizadas”.

Desta forma, o centro considera ser “crucial o empoderamento” das mulheres para uma contribuição “mais significativa” na implementação das políticas regionais das energias renováveis e eficiência energética, visando o cumprimento das metas de Energia Sustentável para Todos (SE4ALL) para a África Ocidental.

Sapo Lifestyle