BVCV: Capitalização na bolsa atinge valores elevados

A variação representou 41,6 por cento do produto interno bruto (PIB) de Cabo Verde, afirma o relatório de 2016 da BVC. Apesar de uma ligeira diminuição do número de títulos cotados (-2,5 por cento), o volume global de operações no mercado primário aumentou 9,2 por cento face ao período homólogo.

As transacções atingiram 15,8 mil milhões de escudos (26 mil milhões de kwanzas), com destaque para as emissões de obrigações através da oferta particular de empresas como a ASA, a TACV e o BAI Cabo Verde e leilões de Títulos do Tesouro.

O mesmo adianta que, seguindo a tendência dos anos anteriores, o mercado primário da dívida pública de Cabo Verde teve maior dinâmica, pois o volume de emissões rondou os 92 por cento do global das operações realizadas no mercado primário.

O relatório da BVC destaca que, relativamente ao mercado de valores mobiliários, o ano de 2016 registou uma” boa performance”, tendo em consideração as limitações macroeconómicas.

As transacções no mercado secundário registaram um “aumento considerável (556,1 por cento) face ao período homólogo, mas a BVC realça que esse segmento continua com pouca liquidez.

As cotações das acções ficaram marcadas por uma maior oscilação de preços face aos anos anteriores, sendo que as acções de empresas como a petrolífera Enacol ( 17,5 por cento) e a Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos ( 27,83) tiveram maiores variações relativamente a 2015.

Em sentido contrário, as acções do Banco Comercial do Atlântico (BCA) e da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV) sofreram quedas ligeiras, à volta de três por cento.