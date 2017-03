BCV aplica multa de 100 mil contos ao Banco Internacional de Cabo Verde (ex-BES)

De acordo com um comunicado avançado há momentos pelo Banco de Cabo Verde (BCV) no seu site oficial a multa surge na sequência do Processo de Contra-ordenação instaurado ao Banco Internacional de Cabo Verde, S.A. “por infrações a deveres e procedimentos atinentes à prevenção da lavagem de capitais, que ocorreram, fundamentalmente, quando o BICV era detido pelo Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”)”.

Ainda segundo o mesmo documento, o Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, em sessão extraordinária de 27 de janeiro de 2017, retomada na sessão ordinária de 17 de fevereiro de 2017, deliberou assim aplicar “uma coima única” no valor de 100 mil contos.

GC