Arquipélago caiu quatro posições no `Doing Business`, mas quer chegar aos 50 melhores

Cabo Verde caiu quatro posições no índice do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios e ocupa agora a posição 129 entre 190 economias, longe do objetivo governamental de classificar o país entre as 50 melhores.

Apesar da queda, que resulta entre outros fatores de alterações introduzidas nos parâmetros e metodologias de elaboração do índice, Cabo Verde regista uma pontuação acima da média da África subsaariana e é o terceiro país lusófono onde é mais fácil fazer negócios, a seguir a Portugal e ao Brasil.

Entre os parâmetros avaliados, Cabo Verde regista as melhores prestações na execução de contratos (43.ª posição) e pagamento de taxas (47.ª) e as piores em matéria de redução de insolvências (169.ª), acesso à eletricidade (142.ª), obtenção de crédito (116.º), licenças de construção (108.ª), registo de propriedade (103.ª) e criação de negócios (100.ª).

Os dados foram avançados hoje na cidade da Praia, durante a conferência «Doing Business 2017 em análise – Debate para crescer», promovida pela Direção Nacional de Receitas do Estado, cuja abertura foi presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro reafirmou a meta, estabelecida no programa de governo, de colocar, dentro de uma década, Cabo Verde entre os 50 melhores países do mundo para fazer negócios, apontando para tal a necessidade de um conjunto de reformas.

«Melhorar o ambiente de negócios é uma das principais reformas a prosseguir. O nosso propósito é tornar Cabo Verde um destino de investimentos que se distingue pela segurança jurídica, pela estabilidade e previsibilidade económica, fiscal e financeira e por serviços públicos eficientes e de excelência, com uma burocracia amiga do investimento e do empreendedorismo», disse Ulisses Correia e Silva.

«Essas reformas são fundamentais para colocar o país, dentro de 10 anos, no `top 50` do índice da competitividade global e no `top 50` do `Doing Business`. As nossas metas são ambiciosas, mas para as atingir não podemos ambicionar ficar no meio do caminho», disse.

Ulisses Correia e Silva considerou fundamental, neste processo de reformas, uma mudança de atitude e um envolvimento de toda a administração do Estado.

«Não bastam as leis, não bastam as tecnologias que são usadas para agilizar os procedimentos. São importantes, mas não substituem as mulheres e os homens que dirigem, que atendem, que tomam decisões e que usam essas mesmas leis e técnicas para servir. A atitude faz toda a diferença», disse, adiantando que os principais promotores dessa diferença são aqueles que lideram.

Neste contexto, anunciou a realização, ainda durante o primeiro trimestre do ano, de dois «grandes encontros», na Praia e em São Vicente, para colocar em diálogo as direções, chefias e administrações dos serviços da administração pública e das empresas públicas, com as organizações empresariais.

«O objetivo é partilhar visões convergentes à necessidade de impulsionar o crescimento económico robusto através da contribuição imprescindível da administração pública e induzir a atitude de Estado Parceiro», adiantou.

«Precisamos de uma administração pública eficiente, efetiva, competente, com alto nível de produtividade e livre de corrupção», disse o chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva sublinhou ainda a necessidade de «dar saltos a nível da qualidade da democracia e das instituições» para colocar «o país, nos próximos dez anos, como uma democracia plena».

«Hoje estamos no grupo das democracias imperfeitas, na posição 32, de entre 167 países. Países europeus também estão no grupo de democracias imperfeitas. Para esses países, pode não ser relevante estar nessa posição. Para Cabo Verde, para a estratégia de valorização externa do país, é determinante entrar no grupo das democracias plenas», sustentou.

Lusa