Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde alcançaram a meta de 1800 padrinhos e madrinhas em 2016 -presidente

O presidente das Aldeias Infantis SOS de Cabo Verde, Dionísio Pereira, afirmou, hoje, que o ano de 2016 foi “satisfatório”, destacando que conseguiram alcançar a meta dos 1800 padrinhos e madrinhas preconizada para este ano.

A revelação foi feita pelo responsável, hoje, na Cidade da Praia, em declarações à imprensa , à margem da entrega de um contentor de donativos, oferecido por membros de associações cabo-verdiana nos Estados Unidos da América.

“No inicio, era quase impossível acreditar que um país, com cerca de meio milhão de habitantes, pudesse evoluir no sentido de conseguir um número grande de cidadãos a contribuem numa base regular” , adiantou, ressaltando que pela primeira vez conseguiram um marco “record” , no quadro da região onde Cabo Verde se encontra inserida.

Em termos de beneficiários, afirmou que a aldeia está como grosso das famílias e crianças assistidas com bem-estar muito elevado, qualidade de vida aceitável e admirável por todos.

Sendo assim, realçou que tem tido uma nova visão por parte das organizações e instituições públicas no sector privado e outras organizações da sociedade civil, que, no seu entender, almejam aproximar-se da Aldeias SOS de Cabo Verde.

Para Pereira, esta mais valia constitui um indicador muito forte e aumenta o grau da responsabilidade perante aqueles que colocam os recursos à disposição da instituição para questões laborais.

Para finalizar, acrescentou que as Aldeias SOS de Cabo Verde vão abrir, em Janeiro do próximo ano, no concelho de Santa Cruz, uma nova casa para acolher seis crianças carenciadas e evitar deslocalização das mesmas.

Inforpress