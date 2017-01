Águas do Ribatejo acolhe delegação de Cabo Verde

No próximo mês de fevereiro, a Águas do Ribatejo vai acolher uma delegação de Cabo Verde composta por gestores e técnicos ligados ao setor da água.

Esta iniciativa realiza-se no âmbito do projeto “P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa”, que visa proporcionar às empresas portuguesas, a oportunidade de conhecer e interagir diretamente com delegações de decisores-chave do cluster da água nos mercados lusófono

A empresa intermunicipal, que é uma das associadas da Parceria Portuguesa para a Água (PPA), vai também organizar o seminário P3LP – Cabo Verde e o sector da água”, que se realiza no dia 14 de fevereiro, no Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos.

Segundo um comunicado da Águas do Ribatejo, a participação neste seminário será de entrada livre, mas sujeita a inscrição e confirmação prévias para o e-mail geral@ppa.pt.

